Gram altın 275, çeyrek altın 451 lira
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Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.
Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:05
Gram altın 275 lira seviyelerinde Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Adnan Oktar'ın savunması: Dekolteli hanımların da Müslüman olduğunu göstermek istiyordum