Son Dakika Haberleri: Gram altın 275, çeyrek altın 451 lira
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Gram altın 275, çeyrek altın 451 lira

6 dakika önce

Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.

Gram altın 275, çeyrek altın 451 lira , System.String[]

Gram altın 274,9 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.843 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:05 
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Gram altın 275 lira seviyelerinde
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