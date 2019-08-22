Son Dakika Haberleri: Gram altın 276, çeyrek altın 451 lira
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Gram altın 276, çeyrek altın 451 lira

43 dakika önce

Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.

Gram altın 276, çeyrek altın 451 lira, System.String[]

Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:50 
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