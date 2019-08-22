Gram altın 276, çeyrek altın 451 lira

Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.

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Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar

Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı