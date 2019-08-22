Gram altın 276, çeyrek altın 451 lira
43 dakika önce
Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.
Gram altın 276,6 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:50
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