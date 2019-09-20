Gram altın 276, çeyrek altın 454 lira
1 saat önce
Gram altın 276,2 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.
Gram altın 276,2 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:55
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