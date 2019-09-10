Son Dakika Haberleri: Gram altın 276, çeyrek altın 455 lira
Son Dakika Ekonomi Haber

Gram altın 276, çeyrek altın 455 lira

22 dakika önce

Gram altın 276,3 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.

Gram altın 276, çeyrek altın 455 lira, System.String[]

Gram altın 276,3 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Gram altın 276 lira seviyelerinde Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gram altın 276, çeyrek altın 455 lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]