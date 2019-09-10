Gram altın 276, çeyrek altın 455 lira
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Gram altın 276,3 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.
Gram altın 276,3 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:00
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Gram altın 276 lira seviyelerinde Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu