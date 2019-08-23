Gram altın 277, çeyrek altın 451 lira
1 saat önce
Gram altın 277,2 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.
Gram altın 277,2 lira, çeyrek altın 451 lira ve Cumhuriyet altını 1.848 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:30
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