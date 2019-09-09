Gram altın 277, çeyrek altın 455 lira
1 saat önce
Gram altın 277 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.
Gram altın 277 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05
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