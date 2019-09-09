Gram altın 277, çeyrek altın 455 lira

Gram altın 277 lira, çeyrek altın 455 lira ve Cumhuriyet altını 1.856 liradan işlem görüyor.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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