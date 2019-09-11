Son Dakika Haberleri: Gram altın 278, çeyrek altın 453 lira
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Gram altın 278, çeyrek altın 453 lira

1 saat önce

Gram altın 277,6 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.

Gram altın 278, çeyrek altın 453 lira, System.String[]

Gram altın 277,6 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50 
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