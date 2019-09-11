Gram altın 278, çeyrek altın 453 lira
1 saat önce
Gram altın 277,6 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.
Gram altın 277,6 lira, çeyrek altın 453 lira ve Cumhuriyet altını 1.853 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:50
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