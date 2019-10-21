Gram altın 278 lira seviyelerinde
53 dakika önce
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:56
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