Son Dakika Haberleri: Gram altın 278 lira seviyelerinde
Son Dakika Ekonomi Gram altın 278 lira seviyelerinde

Gram altın 278 lira seviyelerinde

53 dakika önce

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 278 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:56 
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