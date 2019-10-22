Gram altın 279,4 lira seviyelerinde
34 dakika önce
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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