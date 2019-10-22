Son Dakika Haberleri: Gram altın 279,4 lira seviyelerinde
Son Dakika Ekonomi Gram altın 279,4 lira seviyelerinde

Gram altın 279,4 lira seviyelerinde

34 dakika önce

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 279,4 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi
Dolar güne 5.85 liranın üzerinde başladı Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gram altın 279,4 lira seviyelerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]