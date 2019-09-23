Son Dakika Haberleri: Gram altın 279, çeyrek altın 454 lira
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Gram altın 279, çeyrek altın 454 lira

23 dakika önce

Gram altın 279,5 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.860 liradan işlem görüyor.

Gram altın 279, çeyrek altın 454 lira, System.String[]

Gram altın 279,5 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.860 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:55 
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