Gram altın 279, çeyrek altın 454 lira
23 dakika önce
Gram altın 279,5 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.860 liradan işlem görüyor.
Gram altın 279,5 lira, çeyrek altın 454 lira ve Cumhuriyet altını 1.860 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:55
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