Gram altın 280, çeyrek altın 463 lira
1 saat önce
Gram altın 280,4 lira, çeyrek altın 463 lira ve Cumhuriyet altını 1.890 liradan işlem görüyor.
Gram altın 280,4 lira, çeyrek altın 463 lira ve Cumhuriyet altını 1.890 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:49
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e satıldı İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti 500 kilo altın olduğu söylenen yerden dev kaya parçası çıktı