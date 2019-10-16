Son Dakika Haberleri: Gram altın 281 lira seviyelerinde
Son Dakika Ekonomi Gram altın 281 lira seviyelerinde

Gram altın 281 lira seviyelerinde

1 saat önce

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 281 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42 
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