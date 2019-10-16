Gram altın 281 lira seviyelerinde
1 saat önce
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:42
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