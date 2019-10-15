Son Dakika Haberleri: Gram altın 282 lira seviyelerinde
Son Dakika Ekonomi Gram altın 282 lira seviyelerinde

Gram altın 282 lira seviyelerinde

1 saat önce

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 282 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gram altın 282 lira seviyelerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]