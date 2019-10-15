Gram altın 282 lira seviyelerinde
1 saat önce
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:02
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