Gram altın 285 lira seviyelerinde - Son Dakika
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Gram altın 285 lira seviyelerinde

6 saat önce

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın 285 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyrediyor.


Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 284,2 liradan tamamladı.


Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 284,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını da 1.910 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.490,7 dolar seviyesinde seyrediyor.


ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesinin piyasalardaki iyimserliği artırmasına karşın Hong Kong'da devam eden gösterilere ilişkin ABD ile Çin tarafının farklı tutum ve açıklamaları risk iştahını dengeleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.510 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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