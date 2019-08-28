Gram altın 288, çeyrek altın 469 lira
1 saat önce
Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor.
Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:35
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