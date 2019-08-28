Son Dakika Haberleri: Gram altın 288, çeyrek altın 469 lira
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Gram altın 288, çeyrek altın 469 lira

1 saat önce

Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor.

Gram altın 288, çeyrek altın 469 lira , System.String[]
Gram altın 288,4 lira, çeyrek altın 469 lira ve Cumhuriyet altını 1.917 liradan işlem görüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:35 
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Gram altın 288 lira seviyelerinde
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