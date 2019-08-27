Son Dakika Haberleri: Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira
Son Dakika Ekonomi Haber

Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira

40 dakika önce

Gram altın 287,9 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.932 liradan işlem görüyor.

Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira, System.String[]

Gram altın 287,9 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.932 liradan işlem görüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
"Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]