Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira
40 dakika önce
Gram altın 287,9 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.932 liradan işlem görüyor.
Gram altın 287,9 lira, çeyrek altın 473 lira ve Cumhuriyet altını 1.932 liradan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:05
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