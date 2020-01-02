Gram altın 291 lira seviyelerinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gram altın 291 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi

Gram altın 291 lira seviyelerinde

6 saat önce

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 291,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 291 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 291,1 lira seviyesinde işlem görüyor.


Gram altın, salı günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki sınırlı düşüşe paralel hafif değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 290,1 liradan tamamladı.


Yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 291,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 474 lira, Cumhuriyet altını da 1.941 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı ise salı günü analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından bugün 1.520 dolar seviyesinde dengelendi.


Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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