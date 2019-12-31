Gram altın 292 lira seviyelerinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gram altın 292 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi

Gram altın 292 lira seviyelerinde

6 saat önce

Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 292 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 291,6 lira seviyesinde işlem görüyor.


Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 289,8 liradan tamamladı.


Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 291,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 478 lira, Cumhuriyet altını da 1.953 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.525 doları test etmesinin ardından 1.524 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar, gram altında ise 295 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

Kapalıçarşı, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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