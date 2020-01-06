Gram altın 300 lirayı aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gram altın 300 lirayı aştı - Son Dakika

Gram altın 300 lirayı aştı

7 saat önce

Jeopolitik riskler çerçevesinde altın fiyatları hızla artışını sürdürüyor.

Gram altın 300 lirayı aştı, System.String[]

Jeopolitik riskler çerçevesinde altın fiyatları hızla artışını sürdürüyor. İç piyasada gram altın 300 lirayı aştı, çeyrek altın ise 495 liradan alıcı buluyor.

ABD ile İran arasındaki ciddi gerilimler altın piyasasını da yukarı yönlü baskılıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan itibaren yükseliş hareketini sürdürüyor. Spot piyasada altının ons fiyato yüzde 1,59'luk artışla bin 576 dolar oldu. İç piyasada ise gram altın 301 liraya ulaşırken, çeyrek altın 495 liradan satılıyor.

Güncel altın fiyatları:

24 ayar gram altının satış fiyatı 301 lira olurken, çeyrek altın 495 lira, yarım altın 991 lira, tam altın 1943 lira, Cumhuriyet altını 1999 liradan satılıyor.

(Uğur Çetin/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti
Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı Son Dakika: Trump'tan yeni İran açıklaması: Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
19:08 Mersin mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
19:08 Karabük safranbolu'da beyaz güzellik - Son Dakika
19:08 BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
19:06 Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar - Son Dakika
19:06 Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:10:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gram altın 300 lirayı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]