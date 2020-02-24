Gram altın 330 lira seviyelerinde - Son Dakika
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Gram altın 330 lira seviyelerinde

15 dakika önce

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 329,6 liradan alıcı buluyor.

Gram altın 330 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 329,6 liradan alıcı buluyor.


Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,4 artışla 322 liradan tamamladı.


Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, 330,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 329,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.


Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 1.679,70 seviyesini görmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 1,6 artışla 1.669 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının 330 lira ile rekor kırmasının arkasında hem dolar hem de ons bazlı yükselişin olduğuna dikkati çeken analistler, veri ve haber akışının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kapalıçarşı, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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