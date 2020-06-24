Gram altın 390 lira seviyelerinde - Son Dakika

Gram altın 390 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 390,1 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 390,1 liradan işlem görüyor.

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Dün, döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 389 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 390,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 1.773 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1.769 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gram altın 390 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi

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