Gram altın 445 lira seviyelerinde - Son Dakika

Gram altın 445 lira seviyelerinde

12.01.2021 11:07
Gram altın 445 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 445,4 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 444 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 445,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.954 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.859 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki artışla son 4 işlem gününde yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden altının ons fiyatının, tepki alımlarının yanı sıra ABD'deki siyasi gerginlik ve teşvik paketi beklentilerinin desteğiyle bugün toparlandığını ifade etti.

Bugün, ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmaları ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gram altın 445 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak         
09:46
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun         
09:07
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak         
07:41
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:16:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gram altın 445 lira seviyelerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei