Gram altın 445 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,7 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,7 liradan işlem görüyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 444,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 lira, Cumhuriyet altını da 2.944 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.862 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Altın, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Gram altın 445 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey?

Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü

Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın

8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı

Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu

Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler

İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt