Gram altın 455 lira seviyelerinde - Son Dakika

Gram altın 455 lira seviyelerinde

28.12.2020 11:01
Gram altın 455 lira seviyelerinde, System.String[]

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 454,5 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 454,5 liradan işlem görüyor.

Yılın son haftasına dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 3.039 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.886 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yurt içinde ise dolar kurundaki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün, ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gram altın 455 lira seviyelerinde - Son Dakika Ekonomi


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