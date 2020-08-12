Gram altın 457 lira seviyelerinde

Dün yüzde 7,14 ile son 2 yılın en sert düşüşünü kaydeden altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 456,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 5,7 azalarak Nisan 2013'ten bu yana en sert değer kaybını yaşarken, dolar kuru da yüzde 1,5 geriledi. Altının gram fiyatı, bu gelişmelere paralel dün yüzde 7,14 azalarak Ağustos 2018'den bu yana en yüksek günlük değer kaybına işaret etti ve 444,3 liradan kapanış yaptı.

Yeni güne dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,8 artışla 456,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.062 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.863 dolara kadar gerilemesinin ardından güçlenen alımlarla yükselişe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 1.939 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün altının ons fiyatında, rekor seviyelerde yatırımcıların kar realizasyonu yapması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin düşüşü hızlandırdığını söyledi.

ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin sıkıntılı olduğuna dair açıklamaların, bugün altının ons fiyatını desteklediğini ifade eden analistler, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde bulunduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.