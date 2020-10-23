Gram altın 489 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 488,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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