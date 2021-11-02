Gram altın 548 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 549,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla 548 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 988 lira, cumhuriyet altını da 3.661 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.795 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde altın fiyatlarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. Fed'in varlık alım programında azaltıma ilişkin karar ve yönlendirmesinin beklendiğini belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.