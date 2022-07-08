Gram altın 965 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın 965 lira seviyesinden işlem görüyor

08.07.2022 12:35

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor. Şuan tüm gözler Fed'in bugün açıklayacağı kararlara çevirildi.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 965 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.734,9 dolardan işlem görüyor.

RESESYON RİSKİ SÜRÜYOR

Analistler, ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI İŞSİZLİK ORANINDA

Analistler, Fed'in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altın 965 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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