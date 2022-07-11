Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları... - Son Dakika
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Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...

11.07.2022 12:13

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 968 lira, çeyrek altın 1.549 lira, cumhuriyet altını da 6.515 liradan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtiyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 967,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 968 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.549 lira, Cumhuriyet altını da 6.515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.737 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları... - Son Dakika
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