Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.549 lira, Cumhuriyet altını da 6.515 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.737 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.