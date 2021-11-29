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Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor

29.11.2021 11:23

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 723 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.187 lira, cumhuriyet altını da 4.837 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 üzerinde 714,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 723 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.187 lira, cumhuriyet altını da 4.837 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.794 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişelerin varlık fiyatlamaları açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.830 doların direnç, 1.750 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor

Cumhuriyet, Altın, dolar, Cuma, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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