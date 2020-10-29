Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz"

29.10.2020 10:23

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz" Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının yıl sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: "Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının yıl sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.

Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor. Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5'e yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

"Her zamanki gibi altın uzun vade de kazandırıyor"

Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum. Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vade de kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum" dedi.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz

Koronavirüs, Diyarbakır, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner: 'Gram altının sene sonunda 525 lira civarında olmasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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