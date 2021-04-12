Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 460 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 460 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

POWELL: İHTİYAÇ DUYULAN DESTEK SAĞLANACAK

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi. Powell'ın enflasyon ve faiz yönlendirmelerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,66 seviyesinde, altının ons fiyatı da 1.735-1.745 bandında dengelendi.

PİYASALAR HABER VE VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bu hafta Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışı, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.