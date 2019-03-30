Gram altın ilk çeyrekte 'parladı'
1 saat önce
Gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.
Gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:27
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