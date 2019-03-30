Son Dakika Haberleri: Gram altın ilk çeyrekte 'parladı'

Gram altın ilk çeyrekte 'parladı'

1 saat önce

Gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.

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Gram altın bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşıdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:27 

Ekonomi
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