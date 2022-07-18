Gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını kaydederek, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi. Piyasalarda Fed'in temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 50 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 33 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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