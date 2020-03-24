Gram altın rekor kırdı

Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, altının gramının 335 liraya yükseldiği belirterek, "Altın sert yükselişinin ardından tarihi rekorunu yeniledi. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.



24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı yükseldi. Bu yükseliş hakkında bilgi veren kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Küresel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Haftaya 327 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatları 24 Mart Salı gününe değer artışıyla başladı. 329 liraya kadar yükselen gram altın fiyatları saat 09.30'da kaydedilen bilgilere göre 327 lira alış ve 329 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü. Ancak yukarı yönlü seyrini sürdüren gram altın fiyatları saat 11.00 itibariyle 332 liranın üzerine kadar yükselip rekor kırdı" dedi. - BİLECİK