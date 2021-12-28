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GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ - Son Dakika

GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

28.12.2021 09:32

KAHRAMANMARAŞ'ta 107 bin metrekare alana kurulu ve kentteki tüm kuyumcuların bulunduğu Altınşehir'de üretim kapasitesi yüzde 30'a düştü.

KAHRAMANMARAŞ'ta 107 bin metrekare alana kurulu ve kentteki tüm kuyumcuların bulunduğu Altınşehir'de üretim kapasitesi yüzde 30'a düştü. Fiyattaki dalgalanmalar nedeniyle bilezik, kolye ve yüzük gibi takılara talebin tamamen düştüğünü belirten Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz İnsanlar, maalesef son süreçte gram ve has altına yöneldi. 24 ayar altın satışında patlama oldu ama bunun bize yansıyan bir tarafı olmadı dedi.

Saf altının eritilip, kolye, bilezik ve küpe gibi takılara dönüştürüldüğü Kahramanmaraş'taki kuyumcu atölyeleri, fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle ciddi kapasite düşürdü. Takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan ve bu yıl atölyelerini 107 bin metrekare kapalı alandaki 'dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi'ne taşıyan kuyumcular, fiyatlardaki dalgalanmanın bir an önce durmasını istiyor. 2021'nin bir önceki yıla göre daha iyi geçtiğini belirten Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, buna rağmen takı satışının eski senelerdeki gibi olmadığını söyledi.

'NORMALLEŞME İLE TAKI PİYASASI HAREKETLENECEK'

Fiyatlardaki dalgalanmanın altın takı üretiminde sürekliliği etkilediğini belirten Öz, şöyle konuştu

Döviz ve altındaki büyük çalkalanma ve günlük fiyat değişimi takı ürünlerine talebi tamamen düşürdü. Şu anda üretimimiz yüzde 30 seviyelerine düştü. İnşallah fiyatların istikrara kavuşmasıyla, devletimizin aldığı önlemlerle bizim sektörün de hareketleneceğini ümit ediyorum. İnsanlar, maalesef yatırım aracı olarak döviz, gram ve has altına yöneldi. 24 ayar altın satışında patlama oldu ama bunun bize yansıyan bir tarafı olmadı. Bu normalleşmenin, altın fiyatlarını istikrara kavuşturmasıyla takı piyasasının tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz. Hareketlenme ile birlikte takıya talebin artmasını ve üretim kapasitemizin eskiye dönmesini umut ediyoruz.

GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ
GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ
GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

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Kahramanmaraş, Mustafa Öz, Patlama, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GRAM ALTIN SATIŞLARI PATLAYINCA TAKI ÜRETİMİ YÜZDE 30'A DÜŞTÜ - Son Dakika
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