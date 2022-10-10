Gram altın yeni haftaya büyük düşüşle başladı! 1005 liraya alıcı buluyor

Yükselişe geçerek son zamanların en hızlı toparlamasını yaşayan altın, bu haftaya büyük bir düşüş kaydederek başladı.

ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta başından bu yana büyük artış kaydeden ve 997 liradan bin liranın üzerine çıkanaltın bu haftaya değer kaybı ile başladı. 1.039 liraya kadar çıkan değerli metal 10 Ekim tarihi sabah saatlerinde 1.005 liraya kadar düştü. Altında yaşanan düşüşün ons altının 1.700 doların altına düşmesi nedeniyle gerçekleştiği ifade ediliyor.

KAPALI ÇARŞIDA 1.005 TL'YE KADAR DÜŞTÜ

4 Ekim tarihinde rekor kırarak son zamanların en yüksek seviyesine çıkan altın, Kapalı Çarşı'da 1.005 TL'ye kadar düştü. Altın haftaya 34 lira kayıpla başlamış oldu.



