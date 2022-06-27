Analistler, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurmasının, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.674 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.836 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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