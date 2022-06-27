Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor

27.06.2022 11:15

Gram altının fiyatı, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlamasından sonra saat 11.06 itibarıyla 986 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, cumhuriyet altını da 6.674 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararı sonrası düşüşe geçen dolar kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,5 azalışla 991,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.06 itibarıyla 986 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.595 lira, Cumhuriyet altını da 6.674 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.836 dolardan işlem görüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Analistler, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurmasının, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Yurt içinde ise dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

UZMANLAR SANAYİ ENDEKSİ VERİLERİNİ İŞARET ETTİ

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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