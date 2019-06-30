Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı
50 dakika önce
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:23
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