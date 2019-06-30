Son Dakika Haberleri: Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı
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Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı

50 dakika önce

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.

Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı, System.String[]
Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:23 
Ekonomi
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