Son Dakika Haberleri: Gram altına talep canlı kalacak
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Gram altına talep canlı kalacak

1 saat önce

Gram altın 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı.

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Gram altın 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı. Uzmanlar, 280 lira üzerinde kapanışların devamı halinde kısa vadede 286 lira ve 296 lira seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:20 
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