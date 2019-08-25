Gram altına talep canlı kalacak
1 saat önce
Gram altın 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı.
Gram altın 282 lirayı aşarak yükselişini 3. haftaya taşıdı. Uzmanlar, 280 lira üzerinde kapanışların devamı halinde kısa vadede 286 lira ve 296 lira seviyelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:20
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