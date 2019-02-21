Gram altında 230 lira seviyesi izleniyor
17 dakika önce
229 lira seviyesinde yatay hareket eden altının gram fiyatında 230 direnci izleniyor.
229 lira seviyesinde yatay hareket eden altının gram fiyatında 230 direnci izleniyor. Uzmanlar, 230 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin devam edebileceğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25
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