Son Dakika Haberleri: Gram altında 230 lira seviyesi izleniyor

Gram altında 230 lira seviyesi izleniyor

17 dakika önce

229 lira seviyesinde yatay hareket eden altının gram fiyatında 230 direnci izleniyor.

Gram altında 230 lira seviyesi izleniyor, System.String[]
229 lira seviyesinde yatay hareket eden altının gram fiyatında 230 direnci izleniyor. Uzmanlar, 230 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin devam edebileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:25 

Fi, Ekonomi
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