Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika

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