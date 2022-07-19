Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika
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Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi

19.07.2022 11:02

Döviz kurlarından yaşanan dalgalı seyir nedeniyle altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde gram altın fiyatı, 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, cumhuriyet altını da 6.515 liradan satılıyor. Öte yandan analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 959,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.515 Liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.709,8 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altın fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise değişimin gözlenmediğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi - Son Dakika
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