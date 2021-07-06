Üye Girişi
"Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira" - Son Dakika

"Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira"

06.07.2021 22:17

"Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira" Günlerdir yatay seyreden gram altın 500 lira sınırını geçti.

"Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira"

İSTANBUL - Günlerdir yatay seyreden gram altın 500 lira sınırını geçti. Uzmanlar ise altının yükselişini sürdüreceğini ve yıl sonu 600 lira civarında olacağını söylüyor.

Altın yatırımcıları Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarına odaklanırken ons altın bu süreçte 1800 lira seviyesine yükseldi. Altın yatırımcısı küresel piyasalarda koronavirüsün delta varyantının oluşturabileceği risklere odaklanırken, iç piyasada ise altın Dolar/TL odaklı yatay seyrini koruyor. Haziran ayı başında Dolar/TL'deki yükselişle birlikte 527 liraya kadar çıkan gram altın ardından düşüşe geçerek uzun bir süre yatay seyretmişti. Bir süredir 500 lira civarında işlem gören gram altın için uzmanların yıl sonu beklentisi ise 600 lira.

Altın fiyatının dolar ve ons odaklı belirlendiğini söyleyen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, "Altını ons fiyatında bin 900 dolarlara kadar bir çıkış oldu. Şu anda bin 790 dolar civarında seyrediyor. TL bazında fiyat çok yükselmedi, ons bazında bir yükseliş gerçekleşti. Dolar bu seviyeyi koruduğu takdirde, ons çok yüksek fiyatlara çıkmayabilir. TL bazında 490 ile 530 lira arası bir aralık veriliyor. 490 liranın altına indiği takdirde, 470 liranın altına düşebileceği öngörülüyor. 530'u kırdığı takdirde ise 560 lira civarındaki rakamların konuşulduğunu söyleyebiliriz. Şu anda altın fiyatlarını çok fazla hareketlendirecek bir durumun olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

"Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira"

Kripto piyasasının hacminin artmasının altının ons fiyatında düşüşe neden olduğunun da altını çizen Gözüm, "Altının ons fiyatına pandemi döneminde herkes güvenli yatırım aracı olan altına yöneldi. Kripto paraların ons fiyatının üzerinde ciddi bir etkisini gördük. Kripto para piyasası artınca ons altın fiyatın bir gevşeme oldu. Ağustos ayı itibariyle pandeminin etkisinin azalması durumunda sanayide üretim çarkları dönecek ve kıymetli madenler olan gümüş ile altına yarayabileceği söyleniyor. Altındaki hareketin Ağustos ayı itibariyle ons bazında hareketleneceğini söyleyebiliriz. Gram altının sene sonu 600 lira civarı hedefi var. Altın her sene yüzde 10 ila 15 arasında bir getiri sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kredi kartıyla altın satışlarındaki taksit sayılarının 6'dan 3'e düşürülmesine ilişkin de konuşan Gözüm, "Altında taksitlerin düşürülmesinin piyasalara olumsuz bir etkisi olabilir. Normalleşmeyle birlikte düğün sezonu açıldı, bu dönemde taksitle altın satışları yükselir. Kuyumcu esnafı için ilk başta biraz olumsuz bir hava oluşturabilir ancak daha sonra kendi rayına gireceğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira
Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira
Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira
Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira

Kripto, dolar, Altın, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor 00:13 Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 22:22 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor 18:23 Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı 18:06 Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı         
00:26
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil         
21:21
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi         
11:19
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 05:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gram altında yıl sonu beklentisi 600 lira" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement