Son Dakika Haberleri: Gram altında yükseliş havası
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Gram altında yükseliş havası

27 dakika önce

Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49'luk yükselişle 271 lira oldu.

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Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49'luk yükselişle 271 lira oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın yüzde 0,49'luk yükselişle 271 liradan satılıyor. Gram altındaki yukarı ivme sonucu çeyrek altının satış fiyatı ise 445 lira oldu.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
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