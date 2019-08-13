Gram altında yükseliş havası

Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49'luk yükselişle 271 lira oldu.

Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49'luk yükselişle 271 lira oldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın yüzde 0,49'luk yükselişle 271 liradan satılıyor. Gram altındaki yukarı ivme sonucu çeyrek altının satış fiyatı ise 445 lira oldu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Perinçek, "Ajan mısınız?" sorusuna yanıt verdi

İYİ Parti lideri Akşener'den yeni parti açıklaması: Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı

15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı