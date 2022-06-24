Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor

24.06.2022 11:13

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 11.03 itibarıyla 1021 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.654 lira, cumhuriyet altını da 6.892 liradan alıcı buluyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 1.016 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.03 itibarıyla önceki kapanışının 1.021 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.654 lira, Cumhuriyet altını da 6.892 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,2 azalışla 1.823,3 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.826,2 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle altının ons fiyatının sınırlı da olsa toparladığını bildirdi. Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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