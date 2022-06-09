Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!

09.06.2022 10:45
Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1024 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.637 lira, cumhuriyet altını da 6.817 liradan alıcıyla buluşuyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 artışla 1.021,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.024 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.850,8 dolardan işlem görüyor. Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürdüğünü belirtti.

PİYASALARDA SON DURUM

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını aktaran analistler, küresel ölçekte dolar talebinin de sürdüğünü söyledi. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika

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