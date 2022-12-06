Gram altının fiyatı 1.060 lira seviyesinden işleme alınıyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 1.060 lira seviyesinden işleme alınıyor

06.12.2022 11:39

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1.060 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatına paralel yüzde 1,65 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.059 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.055 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.770 dolardan işlem görüyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTININ ONS FİYATINI BASKILIYOR

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 56,5'e yükselmesi ve fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bırakması sonrası Fed'in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 50 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik tahminler arttı.

GÖZLER ABD'DE DIŞ TİCARET DENGESİ VERİLERİNDE

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 1.060 lira seviyesinden işleme alınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı 1.060 lira seviyesinden işleme alınıyor - Son Dakika
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