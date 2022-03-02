Gram altının fiyatı 877 lira seviyesinden alıcı buluyor! - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 877 lira seviyesinden alıcı buluyor!

02.03.2022 12:20

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 877 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.410 lira, cumhuriyet altını da 5.801 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,3 artışla 869,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,9 değer kazancıyla 877 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.410 lira, cumhuriyet altını da 5.801 liradan satılıyor. Rusya- Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle birlikte artan risk algısı sonrası 1.950 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.939 dolardan işlem görüyor. Analistler, jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde etkisinin arttığını kaydederek, emtia fiyatlarında da bu etkinin görüldüğünü ifade etti.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öte yandan, dün tahvil piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar ortadan kalkarken, bugün itibarıyla yüzde 92 ihtimalle Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Bugün, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunması planlanan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, Ukrayna, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 877 lira seviyesinden alıcı buluyor! - Son Dakika


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