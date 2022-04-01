Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor

01.04.2022 11:11

Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasından sonra saat 10.50 itibarıyla 912 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.465 lira, cumhuriyet1 altını da 6.029 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 917,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 912 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.465 lira, cumhuriyet1 altını da 6.029 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,24 değer kazanarak günü 1.937,3 dolardan tamamlayana altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,23 azalışla 1.932,8 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR HAKİM

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü belirtti. Dün yüzde 2,31 seviyelerinde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yükselişe geçerek yüzde 2,40'ın üzerine çıktı.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi. Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika


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