Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!

31.05.2022 10:57
Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 978 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.565 lira, cumhuriyet altını da 6.497 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 977,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.53 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 978 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.565 lira, Cumhuriyet altını da 6.497 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.854 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşe karşın uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dar bant içindeki seyrini sürdürdüğünü söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.850-1.860 dolar dar bandında sıkıştığını belirterek, bu seviyelerin kırılması durumunda, kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti. Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye birinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüyerek beklentileri aştı. Dış ticaret açığı ise nisan ayında 6,1 milyar dolar oldu.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor! - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement